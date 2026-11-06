i ? Nach Millionen-Raub Schöne Ninoslava (41) ist meistgesuchte Frau Europas Nach einem spektakulären Juwelenraub in Maastricht sucht Europol eine Frau und vier Männer – die Beute hat einen Wert von 40 Millionen Euro. Von Newsdesk Heute 06.11.2026, 12:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die europäische Polizeibehörde Europol fahndet nach fünf Verdächtigen im Zusammenhang mit einem spektakulären Raubüberfall auf der Kunst- und Antiquitätenmesse TEFAF in Maastricht im Juni 2022.

Verdächtige Serbin im Visier

Im Fokus steht die 41-jährige Ninoslava Jovic, eine serbische Staatsbürgerin, die laut Ermittlern beim Überfall eine unterstützende Rolle gespielt haben soll. Die Täter erbeuteten damals Schmuck im Wert von rund 40 Millionen Euro.

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Ninoslava Jovic wird wegen der Unterstützung eines Raubüberfalls gesucht. Screenshot

Wie 20min berichtet, wird Jovic aktuell in Serbien vermutet, könnte sich aber auch in anderen Ländern aufhalten.

Neben Jovic sucht Europol auch nach vier Männern: Aleksandar Stojiljkovic (50), Aleksandar Cenic (50), Dusko Dimitrjevic (50) und Bratislav Stojanovic (41). Nach Einschätzung der Behörden könnten sie sich ebenfalls in Serbien aufhalten.

Die Verdächtigen gelten als bewaffnet und gefährlich und könnten unter falschen Namen unterwegs sein.

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Belohnung für Hinweise

Für Hinweise, die zur Ergreifung der Täter führen, hat die Staatsanwaltschaft Limburg eine Belohnung von 20.000 Euro ausgesetzt. Die gesuchte Frau wurde zuletzt auf einem Foto im Fluchtauto festgehalten.