K-Pop-Star "Sulli" (25) tot in ihrer Wohnung gefunden

Tiefe Trauer um K-Pop-Star "Sulli"! Die Südkoreanerin wurde tot aufgefunden. Sie wurde nur 25 Jahre alt.

Wie die "DailyMail" berichtet, ist die K-Pop-Sängerin namens "Sulli" gstorben. Die 25-jährige Südkoreanerin lag leblos in ihrer Wohnung in Senongnam, südlich der Hauptstadt Seoul.Der Manager wollte offenbar nach "Sulli" sehen, nachdem er sie per Telefon nicht erreichen konnte. Die junge Frau soll an Depressionen gelitten haben.In der Vergangenheit hatte der K-Pop-Star mit dem "No-Bra-Skandal" für Furore gesorgt. Sie hatte sich im konservativen Südkorea ohne BH im Netz gezeigt.Berichten zufolge, litt die 25-Jährige immer wieder unter Cyber-Mobbing-Attacken. Diese dürften dann unter anderem zu Depressionen geführt haben.Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen und überprüft nun, ob und in welchem Zusammenhang diese Attacken mit ihrem plötzlichen Tod stehen.