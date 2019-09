Ka Göd-Ka Musi: Garde sagt das Herbstfest ab

Das Bundesheer steht vor der Pleite. Jetzt fällt dem 16-Milliarden-Budget-Loch auch das Herbstfest der Garde zum Opfer.

Rund 16 Milliarden Euro fehlen dem Österreichischen Bundesheer, das hat ein von Verteidigungsminister Thomas Starlinger kürzlich präsentierter Bericht des Generalstabs ergeben.Der gewaltigen Budget-Lücke fällt jetzt auch das alljährliche Herbstfest des Wiener Gardebataillons zum Opfer. Per Brief teilt Kommandant Oberst Stefan Kirchebner den „Freunden des Bataillons" mit, dass wegen „Einschränkungen" das Fest am 11. Oktober abgesagt werden mussAls bescheidenden Ersatz für das abgesagte Fest, gibt es am 11. Oktober um 15.00 Uhr vor der Gloriette ein Benefiz-Konzert geben. Dabei wird die Gardemusik zusammen mit einem koreanischen Chor zugunsten von "Licht ins Dunkel" musizieren.