28-jährige Frau stirbt an Knollenblätterpilz

Eine Frau aus Deutschland soll einen Knollenblätterpilz gegessen haben und daran gestorben sein. Auch weitere Personen wurden wegen des Pilzes ins Krankenhaus gebracht.

Eine 28-Jährige aus Kaarst in Nordrhein-Westfalen soll nach dem Verzehr eines giftigen Knollenblätterpilz ums Leben gekommen sein.Ein Sprecher des Rhein-Kreises Neuss erklärte gegenüber der "dpa", dass auch die Eltern der Frau in das Krankenhaus eingeliefert worden sein sollen.Die Pilze seien im Wald gesammelt und anscheinend mit essbaren Champions verwechselt worden.Auch eine Familie aus Rommerskirchen soll wegen des Gift-Pilzes in eine Klinik gekommen sein. Erst wurden drei Erwachsene und später der 12-jährige Sohn eingeliefert.Die vierjährige Tochter soll prophylaktisch zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht worden sein. Nähere Informationen zum genauen Gesundheitszustand gibt es nicht.Der Knollenblätterpilz enthält das Gift Amanitin, das eine organschädigende Wirkung hat. Bereits das Essen von 50 Gramm des Pilzes können zum Tode führen.