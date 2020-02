Kabarettkarten für Andreas Ferner zu gewinnen

"Heute" verlost 3x2 Karten für das neue Programm "Chill amal, Fessor!" von und mit Andreas Ferner am 02. März im Wiener "Aera".

"Chill amal, Fessor!" - Kabarettabend mit Andreas FernerMontag, 02. März 2020, 20 UhrAera, Gonzagagasse 11, 1010 WienIn seinem neuen Programm lässt Ferner nichts aus, worüber Schüler und Eltern lachen und Lehrer Sorgenfalten bekommen – und vice versa. Abseits aller "Political Correctness" gibt er unverblümte Einblicke in den Schulalltag und zeigt schonungslos, was sich hinter den geschlossenen Türen der Konferenz- und Klassenzimmer abspielt.Im Ibiza-Style deckt er auf, was Lehrer wirklich über Insta-Influencer und Helikoptereltern denken und erklärt, warum ihm die Datenschutzgrundverordnung nicht streng genug sein könnte: WhatsApp als Dauerbegleiter im Unterricht macht den Pausenklatsch fast unnötig. Als Diskussionsgruppe mit den Eltern wird der Messenger zum digitalen Super-GAU, der die Work-Life-Balance auf ein unerträgliches Minimum reduziert.Ferners neues Programm "Chill amal, Fessor!" ist die Oberstufe des Lachens und bringt die humoristische Perspektive, die in der Schul- und Bildungsdiskussion viel zu oft fehlt. Ein Besuch der Doppelstunde in Lachübungen sollte dieses Jahr definitiv am Stundenplan stehen!