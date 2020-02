Kabarettkarten für Gerald Fleischhacker zu gewinnen

"Heute.at" verlost 2x2 Karten für das neue Soloprogramm von Gerald Fleischhacker AM SAND am 28. Februar im CasaNova Wien.

Am Sand - ein Kabarettabend mit Gerald FleischhackerFreitag, 28. Februar, ab 19:30 UhrCasaNova, Dorotheergasse 6-8/2.UG, 1010 WienSAND! Sie wissen schon, diese kleinen Körner, die man nach 3 Tagen Jesolo überall drinnen hat! Seit tausenden von Jahren liegt er an den schönsten Flecken der Welt und denkt sich nix dabei. Wobei, genau genommen wissen wir das nicht. Vielleicht denkt er sich doch was, der Sand.Das hätte er dann mit dem Fleischhacker gemeinsam. Der denkt sich auch so einiges. Dass es schon eigenartig ist, dass wir für alles und jeden einen Coach brauchen zum Beispiel. Sogar fürs Aufräumen! Oder für die Achtsamkeit von der alle reden, aber genau das Gegenteil tun.Und Experten! Wir brauchen Experten. Fürs Atmen, fürs Sprechen, sogar zum Kaffee trinken. Der muss nämlich handgepresst sein mit linksgedrehten Bohnen aus dem Südburgenland! Am besten Cold Brewed mit 3fach gequirltem Avocado Mousse als Topping! Damit das Innere Chi passt! Überhaupt die AVOCADO, diese DIVA unter den Früchten.Oder CAMPEN, alle wollen wieder Campen. Warum? Befestigte Schlafmöglichkeiten waren ein entscheidender Entwicklungsschritt der Menschheit! Bleibt die Frage: Sind wir alle miteinander am Sand oder nur der Fleischhacker?In "Am Sand!" nimmt Gerald Fleischhacker alle und alles aufs "Sand"Korn was ihm im täglichen Leben unterkommt. Bis der Sandmann kommt.In der Dia-Show "Theater" gibt es ein Bild, das nicht zu den restlichen neuen Bildern passt. Trage die richtige Bildnummer im ersten Feld ein, fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!