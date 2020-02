Kabarettkarten für "Mixed Show" zu gewinnen

"Heute.at" verlost 5x2 Karten für den Kabarettabend "Mixed Show" mit Caroline Athanasiadis, Gerald Fleischhacker, Isabel Meili & Nina Hartmann am 14. März 2020 im Studio 44, Wien.

MIXED SHOW mit Caroline Athanasiadis, Gerald Fleischhacker, Isabel Meilie & Nina HartmannSamstag, 14. März 2020, 19:30 UhrStudio 44, Rennweg 44, 1038 WienTzatziki oder Apfelstrudel? Sirtaki oder Walzer? Für die Wiener zu temperamentvoll, für die Griechen zu ehrlich. Zwei Seelen schlagen in einer Brust, nur welche ist stärker? Caroline Athanasiadis ist auf der Suche nach ihrem gespaltenen Selbst. Auf dem Weg zu ihrem großen Traum, einmal beim Eurovision Songcontest mitmachen zu können, nimmt sie jede Hürde in Kauf.Eine Frau, die Psychologin ist, zwei Kinder und knapp vor 50. Das Leben des Fleischhacker ist auch nicht einfach. Außerdem passieren ihm andauernd Dinge, die es so eigentlich nicht geben dürfte. Bestimmt ist es eine Verschwörung des Schicksals gegen ihn.Ihre Vorstellung der Hölle ist ein Schweigekloster. In Bibliotheken hat sie Betretungsverbot. Und in ihrer Geburtsanzeige stand: 58 cm, 4.012 g und 124 Dezibel. In ihrem vierten Kabarett-Solo-Programm geht sie völlig neue Wege: einen Abend lang spricht sie kein Wort - sie denkt nur LAUT.Sympathischer Schweizer Charme trifft auf Wiener Schmäh: In ihrem ersten abendfüllenden Programm unter dem vielsagenden Titel "Schlapfen halten" konstatiert die junge Schweizerin mit viel Ironie und Selbstkritik, dass sie nicht nur ein Stimmbandödem sprachlos macht...