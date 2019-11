Kabinenparty im Video! So feierte das ÖFB-Team

Österreich löste mit einem 2:1 gegen Nordmazedonien das Ticket für die EM 2020. Nach Schlusspfiff wurde im Happel-Stadion gefeiert. Auch in der Kabine ging es heiß her.

Der ÖFB zeigt ein Video von der Kabinenparty nach dem entscheidenden Heimsieg. Im Clip ist zu sehen, wie Marko Arnautovic, David Alaba und Co. kräftig abfeiern. Auch Teamchef Franco Foda ist dabei, er zeiht sich aber schon nach wenigen Sekunden zurück.Vielleicht hatte er schon von der Bierdusche genug, die er von Arnautovic zuvor am Spielfeld verpasst bekommen hat. Jedenfalls gibt Foda nicht die Spaßbremse – im Gegenteil: "Die Mannschaft darf feiern, aber morgen am Nachmittag werden wir wieder locker trainieren, wir wollen auch das letzte Spiel gewinnen", stellt er klar.