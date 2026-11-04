i Kader Loth YouTube Reality-Queen packt aus Nach Trennung: Kader Loth sucht "impotenten Mann" Reality-Star Kader Loth findet ihren Ex Isi plötzlich wieder attraktiv – verrät aber auch, dass sie eigentlich einen impotenten Mann sucht. Von Heute Entertainment 04.11.2026, 11:05 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sie sind getrennt, können aber offenbar nicht ganz voneinander lassen: Reality-TV-Star Kader Loth (53) und ihr Ex-Freund Isi (56) trafen sich zu einem Interview. Dabei wurde es ziemlich pikant.

"Komischerweise finde ich Isi inzwischen wieder attraktiv", gestand die Reality-Queen. Seit einigen Wochen sehe sie ihn mit anderen Augen.

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Wie Kader laut TAG24 verriet, hat sie ganz bestimmte Vorstellungen von ihrem nächsten Partner: "Ich suche einen Mann, bei dem Sex keine Rolle mehr spielt. Am besten impotent", erklärte sie offen.

Bauch ja, Pflegegrad 3 nein

Auch ein bisschen Bauch dürfe der Auserwählte mitbringen. Pflegegrad 3 sei allerdings schon zu viel, so die 53-Jährige.

Ein Liebes-Comeback mit Isi scheint vorerst nicht in trockenen Tüchern. Kader ließ allerdings durchblicken, dass Isi durchaus Chancen hätte – wenn er sich mehr bemühen und vor allem weniger reden würde.

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Isi sieht die Sache anders

Der 56-Jährige wiederum sieht die Lage komplizierter. Neben der platonischen Verbundenheit gebe es weiterhin Unterschiede und persönliche Probleme, die einer erneuten Beziehung im Weg stehen könnten. Ob aus den beiden in Zukunft wieder ein Paar werden könnte, bleibt abzuwarten.