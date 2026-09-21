i Ramsan Kadyrow regiert mit Rückendeckung von Kremlchef Wladimir Putin. via REUTERS Wiederwahl in Tschetschenien 99,85 Prozent! Kadyrow bleibt weiter an der Macht Ramsan Kadyrow, auch als "Putins Bluthund" bekannt, hat sich bei der Wahl in Tschetschenien erneut fast die vollständige Zustimmung sichern lassen. Von Newsdesk Heute 21.09.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ramsan Kadyrow führt die russische Teilrepublik Tschetschenien im Nordkaukasus seit über 20 Jahren mit harter Hand.

Nun hat er sich bei der jüngsten Wahl erneut als Oberhaupt bestätigen lassen – laut offizieller Wahlbehörde mit 99,85 Prozent der Stimmen.

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Dieses Ergebnis liegt sogar noch über dem Resultat von 2021, als Kadyrow 99,73 Prozent der Stimmen erhielt. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS berichtete über das offizielle Wahlergebnis.

Wie die Nachrichtenagentur dpa berichtet, regiert Kadyrow mit Rückendeckung von Kremlchef Wladimir Putin. Menschenrechtsorganisationen werfen ihm schwerste Menschenrechtsverletzungen und Morde an Kritikern vor.

Nachfolge durch Sohn im Gespräch

Immer wieder gibt es Berichte über angeblich schwere Krankheiten Kadyrows. In der Öffentlichkeit präsentiert er zunehmend seinen 18-jährigen Sohn Adam als möglichen Nachfolger.

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Weitere Gouverneurswahlen in Russland

Zeitgleich zur russischen Parlamentswahl wurden in acht Regionen auch die regionalen Führungen direkt gewählt.

Im Gebiet Belgorod, das an die Ukraine grenzt und stark vom Krieg betroffen ist, erhielt Gouverneur Alexander Schuwajew laut offiziellen Angaben 65,9 Prozent der Stimmen. Im Grenzgebiet Brjansk kam der neue Gouverneur Jegor Kowaltschuk vorläufig auf rund 69 Prozent.