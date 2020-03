Kaiser-Urenkel hat neuen Job, Papa leidet an Corona

Ferdinand Habsburg kehrt in die DTM zurück. Nach der Auflösung seines alten Teams Aston Martin heuert der Kaiser-Urenkel bei WRT Team Audi Sport an.

2020 überschlagen sich für Ferdinand Habsburg die Ereignisse. Im Jänner absolvierte das Blaublut in Korneuburg seinen Grundwehrdienst. Währenddessen erfuhr der 22-Jährige, dass sich sein Team Aston Martin aus der DTM zurückzog. Er verlor sein Cockpit.Die Suche nach einem neuen Arbeitgeber ist zu Ende. Am Mittwochvormittag gab sein Management bekannt, dass Habsburg in die DTM zurückkehren wird. Er unterschrieb beim WRT Team Audi Sport.Die Rennserie findet in sieben Ländern mit 20 Rennen und 10 Events statt. Diesmal geht Habsburg jedoch mit Audi, dem Gewinner der letzten Meisterschaft, an den Start und sei überzeugt, dass dies seine bisher beste Saison werden könnte. Der Österreicher steuert einen von neun Audi RS 5 DTM. Seine beiden Teamkollegen: Ed Jones und Fabio Scherer."Das letzte Jahr war unglaublich. Ich werde immer stolz auf das sein, was wir als Team erreicht haben. Ich bin zufrieden damit, wie ich mich als Fahrer geschlagen und verbessert habe. Am Ende der Saison war es natürlich mein Wunsch unbedingt zurückzukommen und weiterzumachen, was ich begonnen hatte. Das ist mir jetzt gelungen und ich könnte es in keinem besseren Auto, als dem Audi RS 5 DTM und mit keinem besseren Team, als dem von WRT Team Audi Sport schaffen.""Keine Frage, der Druck wird beachtlich sein. Wenn ich keine guten Ergebnisse liefere, liegt es an mir. Aber das ist die Art von Druck, die ich mag und brauche. Ich habe einige fantastische Audi-Teamkollegen mit denen ich mich messen kann und bin bereit mich der Herausforderung zu stellen."