Kaiserenkel Habsburg mit Coronavirus infiziert

In Österreich wurden bisher 131 bestätigte Covid-Fälle gemeldet. Einer davon ist Kaiserenkel Karl Habsburg, er steht unter Quarantäne.

Kaiserenkel Karl Habsburg befindet sich derzeit laut "Krone" in seinem Haus in Niederösterreich in Quarantäne. Ihm gehe es "halbwegs gut" und "Österreichs Behörden agieren hervorragend", wird der 59-Jährige zitiert. Wie bei einer Grippe fühle er sich ein wenig niedergeschlagen und der Zustand werde wohl noch einige Zeit anhalten, er sei aber guter Dinge.Vermutet werde, dass sich Habsburg bei einem Kongress in Genf mit dem Coronavirus angesteckt haben könnte. "Ein Freund hat mich angerufen und erzählt, dass er positiv getestet wurde. Da bei der Tagung Italiener, vorwiegend aus Mailand, anwesend waren und ich Husten und Lungenbeschwerden hatte, habe ich mich bei der Bezirkshauptmannschaft gemeldet", so Habsburg zur "Krone".Habsburg sei getestet und unter Quarantäne gestellt worden und habe einen Tag später das positive Ergebnis bekommen. Angst habe er keine, er stehe mit seiner Familie, den drei Kindern und Freunden in Kontakt und arbeite von daheim aus am Computer. Gleichzeitig spricht Habsburg von einer hohen Professionalität der österreichischen Behörden in dieser Situation.Nachdem die italienische Regierung am Montagabend ganz Italien zur Sperrzone im Kampf gegen das Coronavirus erklärt hat, ruft das österreichische Außenministerium am Dienstag alle Österreicher auf, "dringend" nach Österreich zurückzukehren . Damit wurde die bereits zuvor geltende partielle Reisewarnung noch einmal verschärft. Das Außenministerium rät von Reisen dringend ab.