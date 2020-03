Österreich ruft dringend seine Bürger zurück

"Österreichischen Reisenden wird dringend nahegelegt nach Österreich zurückzukehren", heißt es vom Außenministerium in einem Italien-Hinweis.

Nachdem die italienische Regierung am Montagabend ganz Italien zur Sperrzone im Kampf gegen das Coronavirus erklärt hat, ruft das österreichische Außenministerium alle Österreicher auf, "dringend" nach Österreich zurückzukehren. Damit wurde die bereits zuvor geltende partielle Reisewarnung noch einmal verschärft, es herrscht nun eine volle Reisewarnung der höchsten Stufe 6. Das Außenministerium rät von Reisen dringend ab.Verbunden damit, dass Italien zur "roten Zone" wurde, geht ein grundsätzliches Ein- und Ausreiseverbot sowie eine Beschränkung der Bewegungsfreiheit einher. Ausnahmen gibt es bei Vorliegen zwingender beruflicher Gründe, Notsituationen oder medizinischer Gründe. Die Rückkehr an den Wohnort ist möglich. Die Polizei und andere Ordnungskräfte kontrollieren das Vorliegen der Gründe.Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus gilt eine partielle Reisewarnung (Sicherheitsstufe 5) für die Lombardei, Venetien, Emilia-Romagna, Marken und Piemont. In der Lombardei und den Provinzen Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini in der Emilia Romagna, Pesaro e Urbino in den Marken, Venedig, Padua, Treviso in Venetien sowie Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Asti und Alessandria im Piemont wurden von den italienischen Behörden bis zum 3. April 2020 Ein- bzw. Ausreiseverbote verhängt.In die betroffenen Gebiete darf man nur bei Vorliegen zwingender beruflicher Gründe, Notsituationen oder medizinischer Gründe ein- oder ausreisen. In Ligurien, Toskana, Kampanien, Latium und Friaul-Julisch Venetien gilt ein hohes Sicherheitsrisiko (Sicherheitsstufe 3). In allen Fällen wird von Reisen abgeraten.Seit Montag sind die Direktflüge zwischen Mailand, Bologna und Wien ausgesetzt, der Nightjet der ÖBB nach Mailand und Venedig ist ebenso ausgesetzt. In Südtirol stellen die Gastbetriebe und Seilbahnbetreiber ab Mittwoch den Betrieb bis voraussichtlich 3. April 2020 ein. Einschränkungen betreffen auch die Autobahnverbindungen zwischen den nördlichen und den mittel- bzw. süditalienischen Regionen.Auch bleiben Schulen, Universitäten und Kindergärten im ganzen Land bis mindestens 3. April geschlossen. Auch alle Veranstaltungen, inklusive Sportveranstaltungen, wie die Spiele der Serie A, werden ausgesetzt. Rund 60 Millionen Menschen sind von den Maßnahmen betroffen. Die neue Regelung soll ab Dienstag gelten. Am Wochenende hatte die Regierung bereits die Lombardei und 14 Provinzen in Norditalien zu Sperrzonen erklärt.