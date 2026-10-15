i Kaley Cuoco bei der Premiere der TV-Serie "Based on a True Story" in West Hollywood, June 2023. REUTERS/Mario Anzuoni So heißt ihre Tochter Big Bang – Baby! Kaley Cuoco ist wieder Mama geworden Schauspielerin Kaley Cuoco hat die Geburt ihrer zweiten Tochter bekannt gegeben. Die Familie ist überglücklich. Von Heute Entertainment 15.10.2026, 07:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kaley Cuoco, bekannt aus den Serien "The Big Bang Theory" und "The Flight Attendant", ist erneut Mutter geworden.

Auf Instagram teilte die 40-Jährige die freudige Nachricht mit ihren Fans und verriet auch den Namen ihres Babys: Philomena Carmine Bobby Pelphrey kam am Montag (12. Oktober) zur Welt.

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Glückliche Familie

"Es gibt wieder einmal keine Worte, um dieses Gefühl zu beschreiben", schrieb Cuoco auf Instagram. Gemeinsam mit ihrem Verlobten, Schauspieler Tom Pelphrey, hat sie bereits die Tochter Matilda, die im März 2023 geboren wurde. Wie Ö3 berichtet, veröffentlichte Cuoco mehrere Fotos der Familie, darunter auch Bilder mit dem Baby im Krankenhaus.

Auf den Fotos ist die ältere Tochter stolz im 'Big Sister'-Shirt zu sehen. Auch Pelphrey zeigte sich erfreut und schrieb: "Ein weiteres Wunder. Willkommen in unserer Familie, jüngste Königin!" Seine Partnerin bezeichnete er dabei als "Champion".

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Verlobung im Sommer

Cuoco und Pelphrey lernten sich 2022 bei der Premiere einer neuen Staffel der Serie 'Ozark' kennen. Im August 2024 gaben sie ihre Verlobung bekannt. Die frischgebackenen Eltern genießen nun die Zeit mit ihrer zweiten Tochter.