Kaley Cuoco im Schlaf fotografiert

Ehemann Karl Cook knipste ein Foto von der schlafenden Kaley Cuoco und teilte es auf Instagram.

Nach ihrer Thailand-Reise war "The Big Bang Theory"-Star Kaley Cuoco hundemüde. Ihr Ehemann Karl Cook nutzte gleich die Gelegenheit und knipste ein Foto von der schlafenden Schauspielerin."Jetlag gibt's wirklich!", schrieb er zu dem Bild, das er auf Instagram veröffentlichte. Kaley fand das nicht so toll und reagierte wenig später: "OMG was passiert hier?", kommentierte sie das Posting.