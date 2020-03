Nach 2 Jahren Ehe zieht "Penny" zu ihrem Mann

Gut Ding braucht Weile: Kaley Cuoco und ihr Ehemann Karl Cook sind seit zwei Jahren verheiratet. Aber erst jetzt ziehen sie zusammen.

Noch leben Kaley und Karl getrennt. Die beiden wollten erst zusammenziehen, wenn ihr Traumhaus fertig gebaut ist. Im Frühling soll es so weit sein, wie sie "Access Hollywood" verrieten."Wir sind schon so aufgeregt", strahlt die "Big Bang Theory"-Schauspielerin. Bisher haben haben sie keinen einzigen Abend im neuen Haus verbracht. Kaley schlug ihrem Ehemann vor, schon einzuziehen, sie käme dann mit all ihren Tieren nach. Doch ihr Göttergatte wollte davon nichts wissen.Zur Zeit liebt die Schauspielerin in New York City und filmt dort die Serie "The Flight Attendant". Im April sollen die Dreharbeiten abgeschlossen sein, dann macht das Ehepaar Nägel mit Köpfen."Alle waren ganz aus dem Häuschen, weil wir nicht zusammen leben, aber ich hab mich die ganze Zeit gefragt 'Warum interessiert sie das?", versteht Kaley die Aufregung nicht.