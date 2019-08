Kaley Cuoco wohnt nicht mit ihrem Mann zusammen

Die Schauspielerin ist seit einem Jahr verheiratet, wohnt mit ihrem Gatten aber nicht unter einem Dach.

Von wilder Ehe kann bei Kaley Cuoco (33) und Karl Cook (28) keine Rede sein – die "Big Bang Theory"-Aktrice und der Sportreiter heirateten am 30. Juni 2018. Unter einem Dach wohnen sie allerdings nicht."Wir haben verschiedene Orte, an denen wir viel Zeit verbringen. Wir sind nicht jeden Tag zusammen", verriet Cuoco im Gespräch mit "Entertainment Tonight" "Wir haben eine sehr unkonventionelle Ehe", meint die Schauspielerin, doch die Beziehung funktioniere bislang prächtig. Ein gemeinsames Zuhause ist übrigens schon in Arbeit: "Wir bauen unser Traumhaus und werden schließlich für immer unter demselben Dach sein."(lfd)