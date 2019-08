Kalorien kosten Almklausi "Promi Big Brother"-Finale

Fast hätte der 49-Jährige den Einzug geschafft, ausgerechnet eine Packung Toastbrot setzte ihn aber auf die Abschussliste. Dann verlor er gegen Theresia.

Influencerin Janine Pink (32), "Love Island"-Muskelmann Tobi Wegener (26), die ehemalige "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Theresia Behrend Fischer (27) und Sänger Joey Heindle (26) bestreiten am Freitag, 23. August, das Finale von "Promi Big Brother".Knapp verpasste Almklausi die Chance auf das Preisgeld von 100.000 Euro. Im direkten Duell mit Theresia sammelte er zu wenige Anrufe und musste die Reality-TV-Show verlassen. Dabei hätte er sich beinahe schon zu Beginn der Donnerstags-Sendung ein Finalticket erspielt.Unter Sand und Schlamm lagen "Gold-Nuggets" versteckt, die die Kandidaten bergen sollten. Joey und Almklausi hatten mit je acht Stück die Nase vorn. Im Stechen setzte sich jedoch der Sänger durch. Er schätzte die Kalorien einer Packung Toastbrot auf 2500 Kalorien, Almklausi nur auf 80. Die richtige Antwort: 2300 Kalorien. Damit stand Joey schon vorab als Finalist fest, Almklausi hatte am Ende das Nachsehen.Die wichtigere Frage im Container bzw. auf dem Campingplatz betraf aber den Beziehungsstatus von Tobi und Janine. Ersterer stellte endlich ganz klar fest: "Wir sind ein Paar. Ich bin richtig on fire." Wirklich herzlich geht er aber nicht mit seiner vermeintlichen Liebsten um."In deinem Alter sind ja nicht mehr viele single, oder? Ich hatte noch nie eine ältere Frau", erklärte er Janine. "Ältere Frau?" mockierte sich die Angesprochene. "Wen meint er? Gut, meine Freunde sagen oft: 'Die Uhr tickt.' Aber bei mir tickt's gar nicht."Ob das Techtelmechtel nur Fake oder die wahre Liebe ist, wird sich vermutlich in Kürze herausstellen. Die 100.000 Euro kann jedenfalls nur einer der beiden gewinnen. SAT.1 zeigt das Finale am 23. August ab 20.15 Uhr.(lfd)