i Auto vollständig mit Schnee bedeckt im Winter pixabay.com Auto im Winter Kaltstarts im Winter: Das solltest du wissen Viele Autofahrer lassen den Motor im Stand warmlaufen. Warum das ein Fehler ist und was du stattdessen tun solltest. Von Technik Heute 25.11.2026, 17:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wenn die Temperaturen sinken, greifen viele Autofahrer zu einer altbekannten Methode: Motor starten und im Stand warmlaufen lassen. Doch diese Gewohnheit ist nicht nur sinnlos, sondern kann sogar schaden.

Einen kalten Motor kurz im Leerlauf laufen zu lassen, ist völlig in Ordnung. Minutenlanges Warmlaufenlassen im Stand ergibt jedoch keinen Sinn.

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Wie CHIP berichtet, arbeiten moderne Motoren so sparsam, dass sie ohne Last kaum Abwärme erzeugen. Der Motor bleibt dadurch unnötig lange kalt. Die Einspritzung fettet das Gemisch stark an, und unverbrannter Kraftstoff landet im Motoröl.

Besser: Losfahren und langsam warmfahren

Die Lösung ist einfach: Unter leichter Last beim Fahren wird der Motor deutlich schneller und sauberer warm. Nach dem Start solltest du daher gleich losfahren, aber die ersten Kilometer mit niedrigen Drehzahlen absolvieren. Etwa 2.000 bis 3.000 Umdrehungen pro Minute sind ideal.

Besonders bei modernen Diesel-Fahrzeugen gilt Vorsicht: Selbst wenn die Kühlwasseranzeige bereits 90 Grad meldet, bleibt das Motoröl oft noch lange kalt. Daher solltest du die ersten 10 bis 15 Minuten sanft fahren.

Moderne Autos haben es leichter

Aktuelle Verbrenner nutzen dünnflüssige Leichtlauföle wie 0W-20 oder 5W-30, die selbst bei Minusgraden rasch durch feine Ölkanäle fließen. Geregelte Kühlkreisläufe und spezielle Glühkerzen verkürzen die Kaltlaufphase zusätzlich.

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Ein Vorteil für E-Auto-Fahrer: Das Fahrzeug darf per App legal vorgewärmt werden. Hängt der Wagen dabei an der Wallbox, werden der Innenraum und je nach Modell auch der Akku vorgewärmt - ohne Reichweite zu verschenken.