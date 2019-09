Kampf gegen "Goliath" geht in nächste Runde

Billy Bob Thornton (64) gilt als schwieriges Genie, mit dem viele nicht arbeiten wollen. In "Goliath" spielt er ein schwieriges Genie, mit dem niemand arbeiten will. Und diese Rolle spielt er auf Amazon perfekt!

Die "Bösen" siegten

Danny McBride war einmal der größte Staranwalt von Los Angeles. Heute ist er nur mehr der versoffene Schatten seiner selbst und macht bestenfalls noch, was gerade unbedingt sein muss.Und er mag eigentlich niemanden – was kein Problem ist, denn niemand mag ihn. Mit Ausnahme weniger Freunde natürlich – dann nimmt es McBride wie ein David gegen den sprichwörtlichen Goliat(h) auf.Das Ende der letzten Staffel der Serie war für viele Fans deswegen ein kleiner Schock, weil die "Bösen" darin auf ganzer Linie gesiegt haben, was in der Fernsehlandschaft praktisch nie passiert.Und auch Staffel 3 startet düster: McBride (Thornton) und sein Team untersuchen den Tod einer alten Freundin und stoßen auf neue Gegner (teuflisch: Dennis Quaid und Beau Bridges) und alte Feinde. Endet die dritte Staffel wieder in einem Desaster? Ab Freitag auf "Amazon Video".