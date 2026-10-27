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WWM-Kandidatin überrascht Günther Jauch mit ungewöhnlichem Ex-Job
WWM-Kandidatin überrascht Günther Jauch mit ungewöhnlichem Ex-Job
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Bei "Wer wird Millionär?"

Pikanter Job! Kandidatin schockt Günther Jauch

Jennifer Holzendorf überraschte Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?" mit einer ungewöhnlichen Geschichte aus ihrer Vergangenheit.
Von Heute Entertainment
27.10.2026, 12:29
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Damit hat Günther Jauch wohl nicht gerechnet: Kandidatin Jennifer Holzendorf aus Oranienburg erzählte in der Quizshow plötzlich, dass sie während ihres Studiums in einem Dominastudio gearbeitet hat.

Heute arbeitet die Frau als Clinical Specialist und unterstützt Ärzte dabei, kranke Herzklappen zu reparieren. Doch ihr beruflicher Weg führte sie zuvor an einen deutlich ungewöhnlicheren Arbeitsplatz.

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Jennifer habe ursprünglich aus der Krankenpflege kommend einen Bachelorstudiengang in Kardiotechnik gemacht, heißt es auf rtl.de. Da sie damals kein BAföG bekommen konnte, musste eine andere Möglichkeit her. Eine Freundin brachte sie auf die ungewöhnliche Idee mit dem Dominastudio.

Was ist eine weiße Domina?

Als Jennifer dort vorstellig wurde, kam ihre medizinische Ausbildung bestens an. "Du kommst aus der Klinik. Wir brauchen jemanden für den weißen Bereich", sei ihr dort gesagt worden.

Im sogenannten weißen Bereich gehe es weniger um das klassische Domina-Bild. Stattdessen seien dort medizinisch anmutende Praktiken gefragt gewesen: das Legen von Kathetern und Nadeln sowie Einläufe. Der entscheidende Unterschied laut Jennifer: "Aber man wird besser bezahlt."

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Jauch hakt nach

Rund ein Jahr lang habe sie in diesem Bereich gearbeitet. Jennifer sprach dabei sehr sachlich über ihren ehemaligen Job. Entscheidend sei für sie vor allem eines gewesen: dass alles einvernehmlich geschehe.

"Solange diese Person niemand anderem schadet und das alles einvernehmlich ist, dann kann doch jeder machen, was er möchte", erklärte sie. Eine Haltung, mit der Günther Jauch an diesem Abend wohl nicht gerechnet hat.

red, 27.10.2026, 12:29
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