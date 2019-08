Vor 1 h Kanye West darf keine "Star Wars"-Häuser bauen

US-Rapper Kanye West wollte obdachlosen Menschen bezahlbare Häuser eine Freude machen, indem er ihnen leistbare Häuser errichten lässt.

Eigentlich wollte Kanye West (42) nur etwas Gutes tun: Sein Plan war im kalifornischen Calabasas für Obdachlose mehrere Häuser zur Verfügung zu stellen.



"Ich werde einer der größten Immobilienentwickler aller Zeiten werden, was Howard Hughes für die Luftfahrzeuge und Henry Ford für Autos war […] Wir werden Städte entwickeln", verkündete West im Mai 2018 in einem Videointerview



Inzwischen ließ der Ehemann von Kim Kardashian bereits zwei Prototypen auf einem 120-Hektar-Gelände errichten. Fotos zeigen, dass die Häuser sich stark an Luke Skywalkers Zuhause auf dem Wüstenplanet Tatooine orientieren. Warum gerade "Star Wars", weiß keiner so recht.



Er hat gar keine Baugenehmigung



Nur wenige Wochen später trudelten die ersten Beschwerden der Nachbarn bei den Behörden ein. Der Grund: Der nächtliche Baulärm. Als wäre nicht genug, kam dabei auch noch heraus, dass Rapper gar nicht alle notwendigen Genehmigungen für den Bau besitzt. Bis 13. September hat West nun Zeit sich diese holen, andernfalls werden die Gebäude abgerissen.



