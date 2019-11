Radio-Host Zane Lowe hat Kanye West zum Interview getroffen. Dabei gab der Rapper einmal mehr spektakuläre Dinge von sich. Hier sind seine besten Aussagen.

Kanye verbietet seinen Leuten Sex vor der Ehe

Am Freitag hätte Kanye Wests neues, von seinem christlichen Glauben getränktes Album "Jesus Is King" erscheinen sollen. Ja, genau, die Platte, die schon für den 27. September und dann für den 29. September angekündigt war.Und eben: hätte. Stunden nach dem eigentlichen Releasedatum twitterte der 42-Jährige: "Danke für eure Geduld. Wir arbeiten gerade am Mix. Wir werden kein Auge zumachen, bis das Album draußen ist."Erschienen ist das Mini-Album (nur 27 Minuten kurz) dann doch noch, blieb aber weit unter den Erwartungen.Besonders amüsant: Zwischenzeitlich hat Ye ein weiteres Werk angekündigt. Am Donnerstag eröffnete er der Welt, dass er an Weihnachten, also am 25. Dezember, "Jesus Is Born" veröffentlichen wird.Wenn er mit diesem Releasedatum ähnlich zuverlässig umgeht wie mit dem von "Jesus Is King", passiert diese Veröffentlichung wahrscheinlich nicht mehr zu deinen Lebzeiten.Auf höchst unterhaltsame Ergüsse des Amerikaners musst du wegen der Release-Verzögerung aber nicht verzichten. Kanye hat dem ehemaligen BBC- und jetzigen Beats-1-Radiotalker Zane Lowe (46) ein seltenes Interview gegeben Und dabei Dinge gesagt, die man bei anderen Menschen für einen Witz halten würde, die einen bei ihm aber kaum noch wundern – und trotzdem überraschen.(shy)