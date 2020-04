Kardinal Schönborn: Von guten Mächten

Antworten von Kardinal Christoph Schönborn, der an den Brand des Stephansdoms vor 75 Jahren erinnert und an die Hoffnung und Zuversicht in uns allen appelliert.

An diesem Ostersonntag ist es genau 75 Jahre her, dass der Stephansdom brannte. Am 12. April 1945 wurde das riesige Domdach ein Raub der Flammen. Die Pummerin zerschellte am Boden. Ein Teil des Gewölbes stürzte ein. Die Riesenorgel verbrannte. Das gotische Chorgestühl war zerstört. Das Wahrzeichen Wiens lag in Schutt und Asche.75 Jahre später feiere ich Ostern im wunderbar wiedererrichteten, aber menschenleeren Dom. Corona hält uns alle im Griff. Was gibt uns Hoffnung? Was half damals den Menschen, in nur sieben Jahren den Dom wiederaufzubauen?Am Donnerstag vor 75 Jahren, am 9. April 1945, wurde der evangelische Theologe Dietrich Bonhoeffer hingerichtet. Der Grund: Sein Widerstand gegen Hitler und die Nationalsozialisten. Aus dem Gestapo-Gefängnis schrieb er wenige Monate vor seinem Tod an seine Verlobte und seine Familie ein Gedicht, das zu einem berühmten Lied geworden ist. Es ist voll Zuversicht, Trost und Vertrauen. Was passt besser zu diesen Tagen als seine Verse: "Von guten Mächten wunderbar geborgen, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag."