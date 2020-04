Kardinal: Stolz auf meine 100-jährige Mutter

Antworten von Kardinal Christoph Schönborn, der stolz auf seine Mutter ist, die vor wenigen Tagen 100 Jahre alt wurde. Angst vor Corona hat sie nicht: "Angst ist ein schlechter Ratgeber."

Am Dienstag, den 14. April, hat meine Mutter ihren 100. Geburtstag gefeiert. Wegen Corona konnten ihre vier Kinder, vier Enkel und fünfzehn Urenkel nicht bei ihr sein. Das war ein Schmerz. Aber sie hat das unaufgeregt angenommen. In ihrem langen Leben hat sie so viel erlebt, dass sie von der Corona-Krise nicht erschüttert ist.Aufgewachsen in der Zwischenkriegszeit, hatte sie das Glück einer behüteten Kindheit. In ihrer Jugend erlebte sie die wachsenden politischen Spannungen, die schließlich zum Anschluss an Hitlerdeutschland und zum Wahnsinn des Zweiten Weltkriegs führten. Heirat im Krieg. Dann das Schicksal so vieler am Kriegsende: die Vertreibung, die Flucht aus der Heimat, dem heutigen Tschechien, Verlust von allem, außer dem Leben und der Freiheit.Sie gehört zu den tapferen Menschen der Generation des Wiederaufbaus unseres Landes. Als Sekretärin beginnend schaffte sie die Laufbahn bis zur Prokuristin. Bis heute nimmt sie wach am Leben unseres Landes teil. Angst vor Corona? Angst sei ein schlechter Ratgeber, meint sie. Angst vor dem Tod? Ihr Glaube trägt sie bis heute. Wir sind schon sehr stolz auf sie.