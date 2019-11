Kardinal will in Pension als Uni-Professor jobben

Lehrstuhl statt Beichtstuhl: Wie "Heute" erfuhr, möchte Kardinal Christoph Schönborn nach seiner Emeritierung als Erzbischof wieder einer alten Leidenschaft nachgehen.

Hofft auf ruhige Jahre

Die himmlische Nachricht für heimische Theologiestudenten: Wiens Oberhirte möchte – wie früher – als Universitätsprofessor arbeiten und Vorträge halten, beispielsweise an der Internationalen Theologischen Hochschule in Trumau bei Baden (NÖ).Sein enger Mitarbeiter Josef Graisy bestätigte dies gestern und sagte: "Grundsätzlich hofft er sehr, dass ihm noch ‚einige ruhige Jahre' für Studium, Lesen und Vorträge vergönnt sind, was wir ihm sehr wünschen."Auch Schönborns Alterssitz sei bereits "seit Jahren" definiert: Er wird im Dominikanerkloster Retz (NÖ) seinen (Un-)Ruhestand genießen, immer wieder aber auch in der Hauptstadt sein.Der Kardinal behält seine Wohnung im Erzbischöflichen Palais in Wiens Innenstadt. Im Jänner 2020 wird er sein Rücktrittsgesuch nach Rom schicken.