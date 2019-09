Karel Gott an akuter Leukämie erkrankt

Der Krebs ist zurück: Der deutsche Schlagersänger Karel Gott gab die traurige Nachricht auf Facebook bekannt.

Große Sorge um Karel Gott: Seine Krebserkrankung ist wieder zurückgekehrt! Der 80-jährige Schlagersänger hatte die traurige Nachricht auf seiner Facebook-Seite verkündet."Die tschechische Tageszeitung Blesk hat mir eine konkrete Frage gestellt, die meinen Gesundheitszustand anbetrifft. Sie fragten mich, ob meine Krebserkrankung zurückgekehrt sei und ich mich deswegen in Behandlung begeben habe. Um Spekulationen zu vermeiden, habe ich mich entschlossen, diese Frage zu beantworten, und ich sehe es als mein Bedürfnis an, als Notwendigkeit, meine Situation auch euch mitzuteilen.", heißt es darin.Vor anderthalb Jahren sei bei Gott eine Hämatopoese-Störung in Form eines myelodysplastischen Syndroms festgestellt worden. "Trotz mehrerer Behandlungsmethoden ist diese Krankheit in den letzten Monaten leider in akute Leukämie übergegangen", erklärt er weiter.Das Facebook-Profil von Karel Gott ist zwar nicht als offiziell bestätigt, die vielen privaten Posts sprechen jedoch für Authentizität.