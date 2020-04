Karfreitag im TV: Von Wendy bis Fack Ju Göhte 3

Kinderfilme, Dokus und Blockbuster: Die TV-Sender bieten am Karfreitag beste Unterhaltung für daheim.

Von der Papst-Doku über "Fack Ju Göhte" bis zu Wendlers Laura bei "Let's Dance": Wir haben für euch die TV-Highlights am Karfreitag zusammengefasst.mit Prinzessin Paula (Karoline Schuch) und Schneider David (Kostja Ullmann).Kinderfilm. 2016. Nach dem Roman von Erich Kästner. Inhalt: Über zwei Zwillingschwestern, die in einem Ferienheim das erste Mal aufeinander treffen.Doku über die unterschiedlichen Oster-Bräuche. Aus dem Jahr 2017.. Kinderfilm. 2017. Über die 12-jährige Wendy, die mit einem Pferd eine Freundschaft entwickelt.Doku. 2016. Hohepriester Kaiphas soll die Nägel von Jesu Kreuzigung mit in sein Grab mitgenommen haben. Hat er oder hat er nicht?Liebeskomödie. 2000. Vianne lässt sich mit ihrer Tochter in einem Provinzstädtchen in Frankreich nieder und eröffnet dort eine Chocolaterie. Mit Johnny Depp und Juliette Binoche.Fantasy nach dem Roman von J.K. Rowling. Harry Potter muss sich neuen Herausforderungen stellen: der magische Feuerkelch spuckt ihn als Kandidaten für das gefährliche Trimagische Zauberturnier auf Hogwarts aus.Doku. Ein Porträt des Papstes von Filmemacher Wim Wenders.Vor dem leeren Petersdom wird der Papst eine Andacht halten und von den Stufen der vatikanischen Basilika herab den Sondersegen "Urbi et orbi" spenden.Animationsfilm. 2010. Bösewicht Gru will mit den Minions den Mond klauen.Doku. Bräuche und Kulinarik rund ums Osterfest.Tanzshow mit Promis, unter anderem Laura Müller (Freundin von Schlagersänger Michael Wendler).Deutsche Komödie. 2017. Inhalt: Zeki ist immer noch Lehrer an der Goethe-Gesamtschule und versucht die Klasse 11b auf das anstehende Abitur vorzubereiten. Mit Elyas M'Barek, Katja Rieman, Jella Haase.. 2016. Französischer-US-Sci-Fi-Action-Film. Basiert auf der gleichnamigen Videospielreihe. Inhalt: Mit einer revolutionären Technologie, die seine genetischen Erinnerungen entschlüsselt, erlebt Callum Lynch die Abenteuer seines Vorfahrens Aguilar im Spanien des 15. Jahrhunderts. Mit Michael Fassbender und Marion Cotillard.Liebeskomödie. 2007. Die Köchin Kate soll sich nach dem Tod ihrer Schwester um deren neunjährige Tochter Zoe kümmer. Mit Catherine Zeta-Jones und Aaron Eckhart.Abenteuerfilm. 2017. Der teuflische Captain Salazar will alle Piraten der sieben Weltmeere besiegen und vernichten. Mit Johnny Depp und Orlando Bloom.Action. 2015. Mad Max gerät in der Wüste an eine Gruppe Flüchtlinge in einem Kampfwagen – am Steuer sitzt die elitäre Herrscherin Furiosa. Mit sechs Oscars ausgezeichnet. Mit Tom Hardy und Charlize Theron.Komödie. 1999. Die vier Freunde Jim, Kevin, Oz und Finch machen ihre ersten sexuellen Erfahrungen.