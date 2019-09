Klagenfurterin von Hund verletzt, Frauerl flüchtet

Mittwochabend wurde eine 40-jährige Klagenfurterin in der Nähe ihres Wohnhauses von einem Hund gebissen. Nach der Hundehalterin wird gefahndet.

Fahndung nach Hundehalterin läuft

Am Mittwochabend gegen 22:00 Uhr wurde in Klagenfurt (Kärnten) eine 40-jährige Frau in der Nähe ihres Wohnhauses in der Stolzstraße von einem Hund - vermutlich einer Bulldogge - in den linken Oberarm gebissen und schwer verletzt.Nach dem Vorfall flüchtete die Hundehalterin.Ein 17-jähriger Bekannter des Opfers verfolgte die Frau in Richtung Flurgasse, welche ihn dann zum Anhalten nötigte und ihm drohte, den Hund auf ihn zu hetzen. Der Jugendliche kehrte daraufhin um und alarmierte die Einsatzkräfte. Die schwer verletzte Frau wurde nach notärztlicher Erstversorgung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.Eine sofort eingeleitete Fahndung nach der Hundehalterin - große schlanke Frau, mit blonden Haaren, sprach mit ausländischem Akzent - verlief bis dato negativ.