Autofahrer (38) crasht in ungesicherte Baugrube

(Symbolfoto): Eine ungesicherte Baugrube wurde einem 38-jährigen Treffener zum Verhängnis Bild: iStock

Am Dienstagnachmittag fährt ein 38-Jähriger mit seinem Auto in eine ungesicherte Baugrube auf einem Parkplatz in Villach (Kärnten).