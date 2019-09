Kärntner (48) stirbt bei Frontal-Crash mit Lkw

Der Lenker des Sattelzuges erlitt einen Schock und wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.

Aus bisher unbekannter Ursache kommt ein 48-Jähriger in Gaming (Kärnten) auf die Gegenfahrbahn und prallt gegen einen entgegenkommenden Lkw.

Dienstagfrüh auf der Friesacher Bundesstraße (B 317), im sogenannten "Wolschartwald" in Gaming (Bezirk St. Veit an der Glan), gerät ein 48-jähriger St. Veiter nach einer langgezogenen Rechtskurve aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Er prallt frontal gegen ein entgegenkommendes Sattelkraftfahrzeug mit Anhänger, gelenkt von einem 44-jährigen Bulgaren.Der total zerstörte Pkw kommt erst nach ca. 50 Metern auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der St. Veiter dürfte durch die Wucht des Anpralles tödliche Verletzungen erlitten haben.Der Sattelzug kommt links von der Fahrbahn ab und auf einer Wiese zum Stillstand. Der Lenker des Sattelzuges erleidet einen Schock und wird von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht.