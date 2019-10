Wanderer (60) stürzt in Felsrinne, alarmiert Notruf

Ein 60-Jähriger stürzt in der Gemeinde Ferlach (Kärnten) in eine Rinne und verletzt sich schwer. Er kann noch selbst den Notruf alarmieren.

Noch selbst Notruf abgesetzt

Am Sonntag unternahm ein 60-jähriger Klagenfurter alleine eine Wanderung vom Loibltunnelportal über Steige zum Grenzgrat auf der Selenitza (Gemeinde Ferlach).Gegen 11:50 Uhr kam er während des Aufstieges vom Steig ab und geriet in steiles unwegsames Gelände. Dabei rutschte er in einer sehr steilen Rinne aus und erlitt schwere Verletzungen.Der 60-Jährige konnte noch selbständig einen Notruf absetzen und wurde vom Rettungshubschrauber C 11 mittels Seil geborgen. Nach einer Erstversorgung auf dem Zwischenlandeplatz wurde er in das Unfallkrankenhaus Klagenfurt geflogen.Im Einsatz waren auch der Hubschrauber der Flugpolizei sowie neun Mann der Bergrettungsortsstelle Ferlach.