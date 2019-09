Karten für Azet und Zuna im Gasometer gewinnen

Die Rapper treten am 28. September im Wiener Gasometer auf. "Heute.at" verlost 2 x 2 Karten.

Wer sich mit Deutschrap auseinandersetzt kommt schon lange nicht mehr an der KMN Gang vorbei. Mit rasanter Geschwindigkeit haben Azet, Nash, Miami Yacine und Zuna das Feld von hinten aufgerollt und können eine Fanbase vorweisen, die ihresgleichen sucht. Ihre YouTube Videos kassieren achtstellige Klicks.Hits wie "Für die Familie" oder "Skam Koh" sind nur zwei der millionenfach geklickten Videos. Zu recht: neben 23x Gold, 7x Platin kann die KMN Gang auch einen Weltrekord für "das höchste freischwebende Konzert der Welt" aufweisen. Ungefilterte Lyrics treffen auf ein edles, gut ausproduziertes Soundbild. Die Reichweite und Dichte an Hits der KMN Gang ist längst kein Geheimnis mehr.Jetzt setzen Azet und Zuna noch eins oben drauf: Am 8. März 2019 erschien ihr gemeinsames Album "Super Plus". Von Nissan Almera zu Lamborghinis und zurück. Mit "Back to the roots"-Thematik und einer Retrospektive erfanden sie ihren Sound neu und stellen ihn nun im Rahmen einer Tour vor.Sonntag, 29. September 2019Gasometer WienDas Gewinnspiel ist bis 22. September 2019 (23.59 Uhr aktiv). Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Mail informiert und ihre Namen an den Veranstalter weitergeleitet. Die Gewinner können sich ihre Tickets an der Abendkassa des Events gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises abholen.