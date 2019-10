Mit "Heute.at" zum Electro-Rave des Jahres

"Heute.at" verlost unter allen LeserInnen 2 x 2 Tickets für den exklusiven Boiler Room sponsored by ERISTOFF am 07. November in Wien.

Eristoff bringt das einzigartige Konzept vonein weiteres Mal nach Wien. Wo die Party stattfindet und welches vielversprechende Line-up euch erwartet, verraten wir euch hier.Als fixer Bestandteil der weltweiten Elektroszene überzeugt das Boiler Room Konzept mit offenen Tanzflächen und außergewöhnlichen Locations. Die Plätze dafür sind wie immer heiß begehrt und stark limitiert.Nachdem die Location bis dato streng geheim gehalten wurde, lüften wir nun das Geheimnis: ab 19 Uhr stehen die Türen desmit direktemoffen. Einst bekannt als öffentlicher Badestrand, unterstreicht die seit einigen Jahren leerstehende Off-Location den Underground-Charakter von Boiler Room. Ihr Markenzeichen ist die längste Wasserrutsche Wiens, ein Konstrukt aus den 1990er Jahren. Die Location ist mit der, sehr gut erreichbar.Neben einer einzigartigen Location darf natürlich das passende Line-up nicht fehlen. Boiler Room konnte µ-Ziq, Gründer des Plattenlabels Planet Mu, und Fiedel, Resident im Berliner Club Berghain, für sich gewinnen.Auch Kim Leclerc, die Aufsteigerin in Wiens Elektroszene, wird das Donaupiraten Restaurant mit ihren elektronischen Klängen zum Beben bringen. Funkroom, das ambitionierte Kollektiv aus DJs, Plattensammlern und Tanzmusikliebhabern in Wien, schicken beim Boiler Room ihre Talente Moxxx und rol:e an die Decks – für bewegte Stimmung ist auf jeden Fall gesorgt.Neben all den Highlights darf natürlich auf die richtige Abkühlung am Dancefloor nicht vergessen werden. Eristoff Ginger ist der jüngste Neuzugang im ERISTOFF Portfolio. Er überzeugt mit angenehmer Schärfe und dem Geschmack von Ingwer, Zitrone und Pfeffer.Die Produktneuheit gibt es beim Boiler Room in zwei Varianten: Zum einen wird der aufregende Longdrink Lazy Mule, nach dem Trend von Moscow Mule, für die richtige Würze sorgen. Für alle, die gerne pur genießen, gibt es den Ginger Shot, der eisgekühlt in einem Shotglas getrunken wird.Wer sein Glück nun versuchen möchte und am 7.November hautnah beim Boiler Room 2.0 in Wien dabei sein will, dem bietet sich jetzt die perfekte Chance.Alles über Boiler Room erfahren Sie hier: