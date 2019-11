Karten für das Konzert von Mavi Phoenix gewinnen

Der Künstler aus Oberösterreich steht am 28.11.2019 auf der Bühne der Wiener Arena. Bei uns gibts noch 2x2 Tickets zu gewinnen.

Der 24-jährigeProduzent, Songwriter und Performer Mavi Phoenix hat mit seinen Live-Auftritten Aufmerksamkeit in ganz Europa generiert. Seine Auftritte auf dem Great Escape, Primavera Sound, Roskilde und Melt! sowie eine UK-Tour mit Jimothy Lacoste haben ihren Teil dazu beigetragen.Mit seinen bisher veröffentlichten EPs und Singles erschafft Mavi eine Soundkulisse zwischen Pop, Hip-Hop und elektronischen Sounds. Jeder Mavi-Phoenix-Song holt einen mit einer anderen Stimmung ab. "Ich möchte nicht über ein bestimmtes Genre definiert werden. Ich kann mich selbst nicht definieren. Ich werde durch so viele unterschiedliche Welten beeinflusst und inspiriert. Ich produziere und schreibe, was ich fühle und gerneanhöre", erklärt Mavi, mit echtem Namen Marlene Nader.Am 28.11. gibt es in der Arena Wien die Gelegenheit, sich die Livequalitäten von Mavi Phoenix zu geben. Zwei "Heute"-Leser samt Begleitung haben die Möglichkeit, mit dabei zu sein.Donnerstag, 28. November 2019Arena, WienBeginn: 20.30 UhrDas Gewinnspiel ist bis 26. November 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden am 27. November per Mail verständigt, ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Tickets gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.