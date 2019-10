Karten für den Genuss- & Trüffelmarkt auf MS Wien

"Heute" verlost 10 x 2 Tickets zum "DDSG Gaumenspiel - Genuss- und Trüffelmarkt" an Bord der MS Wien von 25. bis 27. Oktober 2019.

Getreu dem Motto von Oscar Wilde, verwandelt sich die MS Wien für drei Tage in ein, im wahrsten Sinne des Wortes, "geschmackvolles" Schiff mit Gaumenfreunden vom Feinsten.An vorderster Front wartet die Weiße Trüffel auf die Gäste, begleitet von Käse, Brot, Wein, Speck etc. von Produzenten, die höchste Qualitätsansprüche haben. Vom 25. bis 27. Oktober heißt es Leinen los für den ersten Genuss- und Trüffelmarkt am Schiff.Ein Meister seines Fachs, Heinz Hanner, wird mit Rat und Tat zur Seite stehen und für ein "Gaumenspiel" an Bord sorgen. In Kooperation mit dem Österreichischen Koch- und Genussverband (ÖKGV) sowie Produzenten aus heimischen Regionen und Italien kann nach Lust und Laune verkostet, geschlemmt und natürlich auch Trüffel & Co käuflich erworben werden, egal ob für zuhause oder ob man sich das "Weiße Gold" gleich über die Kostspeisen an Bord darüber hobelt.Weitere Informationen:Wähle Deinen Wunschtag (keine Mehrfachnennung möglich), fülle alle weiteren Formularfelder aus und klicke auf "Senden". Viel Glück!