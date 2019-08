Karten für die Brunner Wiesn zu gewinnen

"Heute" verlost 3 x 2 Karten für die Brunner Wiesn "live in CONCERT" am Donnerstag, 12. September mit "Die Atzen" und Culcha Candela.

Brunner Wiesn Oktoberfest 2019live in CONCERT mit Die Atzen & Culcha CandelaDonnerstag, 12. September, ab 18 UhrCampus21 Business Park Wien Süd, Liebermannstrasse, A01/303, 2345 Brunn am GebirgeVon 06. bis 28. September 2019 erwartet die Besucher der Brunner Wiesn die feinste Oktoberfeststimmung, ein volles Wiesnzelt, Österreichs größtes Oktoberfestzelt. Alles über das abwechslungsreiche Programm sowie alle Musikacts erfährst Du hier:"Die Atzen" bestehen aus den beiden Berliner Rappern und Produzenten Frauenarzt und Manny Marc. Deren bis dato erfolgreichsten Singles sind "Das geht ab! (Wir feiern die ganze Nacht)" und "Disco Pogo" sowie das Studioalbum "Atzen Musik Vol. 2" mit mehreren Top-10-Platzierungen und Schallplattenauszeichnungen, darunter Platin für "Das geht ab!", "Disco Pogo" und Gold für "Atzen Musik Vol. 2".Die Berliner Band gründete sich bereits im Herbst 2001 und konnte mit ihrer Chart-Nummer-1-Single HAMMA! und dem Album Culcha Candela ihren Durchbruch feiern. In Deutschland, in der Schweiz und in Österreich wurden sie mehrfach mit Gold und Platin ausgezeichnet.Die Band hat sich dem Reggae, Dancehall und Hip-Hop verschrieben. Ihre Liedtexte reichen von ernstem, gesellschaftskritischem Inhalt bis hin zu stimmungshebenden Liedern.