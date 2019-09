"Heute" verlost 3 x 2 Karten für die Neue Deutsche Welle bei der Brunner Wiesn 2019 am 26. September 2019 mit Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit und Geier Sturzflug.

Brunner Wiesn Oktoberfest 2019Neue Deutsche Welle mit Spider Murphy Gang, Münchner Freiheit und Geier SturzflugDonnerstag, 26. September 2019, ab 18 UhrCampus21 Business Park Wien Süd, Liebermannstrasse, A01/303, 2345 Brunn am GebirgeVon 06. bis 28. September 2019 erwartet die Besucher der Brunner Wiesn die feinste Oktoberfeststimmung, ein volles Wiesnzelt, Österreichs größtes Oktoberfestzelt. Alles über das abwechslungsreiche Programm sowie alle Musikacts erfährst Du hier:Die Spider Murphy Gang ist eine Band aus München, die durch Rock-'n'-Roll-Musik mit Texten in bayerischer Mundart bekannt wurde. Mit Skandal im Sperrbezirk gelang ihnen 1981 ein Nummer-eins-Hit der Musikcharts im deutschsprachigen Raum.Bei ihren legendären Live-Konzerten dürfen Kult-Klassiker wie "Herz aus Glas", "1000 x Du" oder - natürlich - "Ohne Dich (schlaf ich Heut Nacht nicht ein)" selbstverständlich nicht fehlen, aber auch neue Songs wie der Hit "Schwerelos" vom gleichnamigen aktuellen Album werden dem Publikum präsentiert."Bruttosozialprodukt", "Besuchen Sie Europa (Solange es noch steht)", "Pure Lust am Leben" - auch heute, über dreißig Jahre nach den großen Erfolgen, stehen die Songs noch immer für ein Lebensgefühl und für die Neue Deutsche Welle. Auf jeder anständigen 80er Jahre Party ertönen die Songs, laden zum fröhlichen Mitsingen und Abrocken ein.In der Dia-Show "Konzert" gibt es ein Bild, das KEIN Konzert zeigt. Tragen Sie die richtige Bildnummer in das dafür vorgesehene Feld ein, füllen Sie alle Felder aus (Pflichtfelder sind mit * gekennzeichnet) und klicken Sie auf "Senden". Viel Glück!