"Heute.at" verlost 2 x 2 Karten für DISCO FEVER im Schloss Weikersdorf am 20. September 19.

Am 20. Sept. 2019 öffnet, mit seinem atemberaubenden Ambiente, das Hotel Schloss Weikersdorf seine Pforten für. In dieser einzigartigen Clubbing-Location verschmelzen das Schloss und die Musik in einer zauberhaften Kulisse.DJ David Wilson (Cinderella tanzt, Disco Fever) spielt die beste Musik der 70er, 80er und 90er. Ab 21.00 Uhr lädt die Tanzschule Dobner zum Salsa-Workshop und überrascht mit Taxi-Tänzern.Dieses Clubbing der Extraklasse findet nur einmal im Jahr im überdachten Schlosshof statt. Nicht einmal Regenwetter kann dieser Freiluftveranstaltung einen Strich durch die Rechnung machen.Der Reinerlös der Veranstaltung kommt dem Vereinzugute.Alles über DISCO FEVER erfährst Du hier: