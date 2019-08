Karten für Michael Patrick Kelly in Wien gewinnen

"Paddy" spielt am 4. September ein Open-Air-Konzert in der Arena. "Heute.at" verlost 2 x 2 Karten.

Sein Album "iD" wurde mit Platin prämiert, sein Album "Human" sowie die Single "iD" erhielten Gold und seine rund 100 Headliner- und Festivalauftritte begeisterten inzwischen über 350.000 Zuschauer... am 4. September 2019 können nochmal knapp 3.000 dazu kommen, wenn Michael Patrick Kelly ein Open-Air-Konzert in der Arena gibt.Mit über 20 Konzerten im Sommer 2019 wird "Paddy" nun das letzte Kapitel der "iD"-Erfolgsgeschichte schreiben. Der vorletzte Tourstopp ist für Wien vorgesehen, bevor am 15. September der Schlussakt auf dem Königsplatz in München folgt.Mittwoch, 4. September 2019Arena Wien, Open AirEinlass: 17.30 UhrBeginn: 19 Uhr Weitere Infos zum Konzert und TICKETS finden Sie HIER. Das Gewinnspiel ist bis 1. September 2019 (23.59 Uhr) aktiv. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinner werden per Mail verständigt und ihre Namen an den Veranstalter weitergegeben. Die Gewinner können sich ihre Karten gegen Vorzeigen eines Lichtbildausweises an der Abendkassa des Events abholen.(lfd)