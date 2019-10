Karten zur Talkshow mit Hugo von Hofmannsthal

"Heute.at" verlost 3 x 2 Theater Karten für KONVERSATIONEN IM HERRENHOF - Olga Schnitzler interviewt Hugo von Hofmannsthal - von Elisabeth Joe-Harriet, am 17. November!

Konversationen im Herrenhof - Olga Schnitzlers Talkshow mit Zeitgenossen (Gast: Hugo von Hofmannsthal)Sonntag, 17. November 2019, ab 15 UhrSteigenberger Hotel Herrenhof, Herrengasse 10, 1010 Wien: Elisabeth-Joe HarrietElisabeth-Joe Harriet (Florian Sedivy (Nach einem ersten Gespräch, das Arthur Schnitzler 1899 mit der 16jährigen Schauspielschülerin Olga Gussmann führt, vermerkt er in seinem Tagebuch: "Intelligentes Mädchen". 1903, ein Jahr nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes Heinrich, macht er die wesentlich jüngere Geliebte zu seiner Frau und so wird Olga Schnitzler Teil der intellektuellen Avantgarde Wiens.Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges übersiedelte die junge Literatur aus den anderen Kaffeehäusern ins Café Herrenhof. Elias Canetti, Stefan Zweig, Franz Kafka, Berta Zuckerkandl u.v.a. trafen hier auf Arthur Schnitzler, Hugo von Hofmannsthal, Felix Salten, Karl Kraus oder Hermann Bahr.Für "KONVERSATIONEN IM HERRENHOF" bringt die Schauspielerin, Autorin und Regisseurin Elisabeth-Joe Harriet nun Olga Schnitzler an diesen geschichtsträchtigen Ort in der Herrengasse zurück, wo sie Gespräche mit ihren ehemaligen Zeitgenossen führt. Die Zuschauer dieser ultimativen Talkshow genießen dazu die Herrenhoftorte samt Kaffee oder Tee und einem geistigen Getränk.