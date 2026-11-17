i Regentropfen am Autospiegel pixabay.com Geniales Hausmittel Kartoffel-Trick macht Autospiegel regenfest Bei Regen verschlechtert sich die Sicht am Autospiegel massiv. Mit einem einfachen Hausmittel aus der Küche lässt sich das Problem lösen. Von Technik Heute 17.11.2026, 22:42 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jeder Autofahrer kennt das Problem: Kaum beginnt es zu regnen, sind die Außenspiegel voller Wassertropfen. Das verschlechtert die Sicht nach hinten deutlich - ein echtes Sicherheitsrisiko bei Spurwechseln auf der Autobahn oder beim Abbiegen.

Die Lösung liegt nicht etwa im Autozubehörhandel, sondern in der Küche: Eine einfache Kartoffel kann Abhilfe schaffen.

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Wie chip.de berichtet, musst du den Spiegel zunächst reinigen und trocknen. Dann reibst du ihn mit der Schnittfläche einer halbierten Kartoffel sorgfältig ein. Die enthaltene Stärke bildet einen unsichtbaren Film auf der Oberfläche.

So funktioniert der Trick

Anfangs sieht man möglicherweise einen leichten Schleier auf dem Spiegel. Dieser verflüchtigt sich aber schnell, wenn man ihn trocknen lässt. Die Stärke sorgt dafür, dass Regentropfen künftig besser abperlen und die Sicht klar bleibt.

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Wie lange der Effekt anhält, hängt von den Wetterbedingungen ab. Bei Bedarf kann der Trick einfach wiederholt werden. Praktisch: Die verwendete Kartoffel muss nicht weggeworfen werden - einfach das Ende abschneiden, das mit dem Spiegel in Kontakt war, und den Rest wie gewohnt verkochen.