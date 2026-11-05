i Regentropfen auf Autospiegel pixabay.com Genialer Auto-Hack Kartoffel-Trick: So bleibt dein Spiegel klar Nasse Außenspiegel bei Regen? Eine halbe Kartoffel kann dir schnell und einfach helfen, wieder klare Sicht zu bekommen. Von Technik Heute 05.11.2026, 22:07 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das feuchte Herbstwetter macht vielen Autofahrern zu schaffen. Besonders nervig: Die Außenspiegel sind bei Nieselregen oder starkem Regen ständig nass und die Sicht nach hinten wird immer schlechter.

Ein altbewährter Trick kann hier Abhilfe schaffen. Alles, was du brauchst, ist eine einfache Kartoffel aus der Küche. Halbiere sie und reibe damit sorgfältig über den gesamten Spiegel.

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Wie es bei CHIP heißt, bildet die in der Kartoffel enthaltene Stärke eine Schutzschicht auf der Spiegelfläche. Das Regenwasser perlt dadurch besser ab und du behältst den Durchblick.

So wendest du den Trick richtig an

Nach dem Einreiben siehst du zunächst einen kleinen Schleier auf der Oberfläche. Keine Sorge - lass den Spiegel einfach trocknen und der Schleier verschwindet von selbst. Danach ist dein Spiegel optimal geschützt.

Bei anhaltendem Regenwetter kann es sein, dass die Schutzschicht nach einigen Tagen nachlässt. In diesem Fall einfach den Vorgang mit einer frischen Kartoffelhälfte wiederholen.

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Weitere Tipps gegen Beschlag

Auch Rasierschaum kann ähnlich wirken. Einfach dünn auf die Scheibe auftragen und trocken polieren. Für den Innenraum hilft übrigens Katzenstreu in einer Socke - sie bindet überschüssige Feuchtigkeit im Auto.