Kastenwagen crasht in Mercedes auf Tangente

Verkehrsunfall auf der Wiener Tangente (A23): Drei Fahrzeuge krachten am Dienstagabend ineinander.

Am Dienstagabend krachte es wieder auf der Wiener Tangente (A23): Augenzeugen berichten, wie ein schwarzer Mercedes gegen 18 Uhr zunächst einem silbernen Mazda 3 aufgefahren war. Wenige Augenblicke später krachte auch noch ein weißer Kastenwagen, ein Renault Trafic, in die beiden verunfallten Fahrzeuge.Glücklicherweise gab es bei dem Blechsalat keine ernsthaft verletzten Personen. Die zerstörten Autos mussten anschließend von der Wiener Berufsfeuerwehr von der Fahrbahn gebracht werden."Sowohl der Mercedes, als auch der Renault wurden mit dem Abschleppfahrzeug der Feuerwehr von der Autobahn entfernt", so Feuerwehrsprecher Figerl gegenüber. Die Unfallursache und der genaue Hergang sind bislang noch unklar.