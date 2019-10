Kastenwagen erfasst Seniorin – Fahrerflucht

Die 84-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital geflogen werden. Vom Lenker des Kastenwagens fehlt jede Spur.

Schwerer Unfall am Freitagmorgen gegen 6.45 Uhr auf der Hauptstraße in Mannersdorf am Leithagebirge (Bezirk Bruck an der Leitha): Eine 84-Jährige wollte die B15 gerade im Bereich der Fleischgasse überqueren, wurde dabei von einem herannahenden, vermutlich weißen Kastenwagen erfasst.Die Seniorin wurde auf die Fahrbahn geschleudert, blieb schwer verletzt liegen. Anstatt anzuhalten und Erste Hilfe zu leisten, brauste der Lenker des Transporters einfach davon.Die 84-Jährige musste mit dem Notarzthubschrauber ins Spital nach Wiener Neustadt geflogen werden.Die Polizei fahndet nun nach dem fahrerflüchtigen Lenker und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 059133-3326.