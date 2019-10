VW nahm SUV auf die Hörner, Fahrer gefangen

Die Berufsfeuerwehr musste den Lenker aus dem Wrack befreien, er wurde beim Crash eingeschlossen.

Anspruchsvoller Einsatz für die Männer der Wiener Berufsfeuerwehr am Donnerstag: Zu Mittag kollidierte der VW-Kastenwagen einer Wartungsfirma an der Kreuzung Inzersdorfer Straße/Siccardsburggasse mit einem KIA. Dabei wurde das südkoreanische Fabrikat gegen einen Poller auf dem Gehsteig gedrückt. Die Motorhaube des VWs geriet in Folge unter das Fahrzeug und der KIA kam in 45 Grad Schräglage zu liegen.Der Fahrer des SUVs konnte sich nach dem Crash nicht selbst befreien. Die Florianis konnten schließlich mit schwerem Gerät einen Weg durch den Kofferraum zum Verunfallten freilegen und ihn schonend bergen. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Krankenhaus gebracht.