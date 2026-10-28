"Kate & Allie"-Star Susan Saint James ist tot

Hollywood trauert um eine seiner beliebten Seriendarstellerinnen. Susan Saint James, die vor allem durch ihre Rollen in den Serien "Kate & Allie" und "McMillan & Wife" bekannt wurde, ist im Alter von 80 Jahren verstorben.
Die Emmy-Gewinnerin kämpfte vor ihrem Tod gegen eine Krebserkrankung der Bauchspeicheldrüse. Genauere Details, etwa zum Sterbeort oder zur Dauer ihrer schweren Krankheit, wurden in dem offiziellen Statement der Familie nicht genannt.
Wie Promiflash berichtet, hinterlässt Susan Saint James ihren Ehemann Dick Ebersol sowie ihre vier Kinder Sunshine Lucas, Harmony Lucas, Charles und Willie Ebersol. Außerdem trauern sieben Enkelkinder um die Schauspielerin.
Die geborene Susan Jane Miller entschied sich für den Künstlernamen Susan Saint James. Mit nur 20 Jahren zog es sie nach Hollywood, fest entschlossen, als Schauspielerin durchzustarten. Sie wurde dreimal für einen Emmy nominiert und einmal mit dem begehrten Fernsehpreis ausgezeichnet.
In einer emotionalen Stellungnahme erinnert die Familie vor allem an ihre Hilfsbereitschaft und besondere Großzügigkeit. "Sie ging großzügig mit ihrer Zeit und Energie um und fühlte sich instinktiv zu jedem hingezogen, der Aufmunterung brauchte", heißt es darin.
Zur Familie gehörte auch ihr geliebter Assistenzhund Lola, der Susan Saint James in ihrem Alltag begleitete. Wo und in welchem Rahmen die Familie Abschied nehmen wird, ist bislang nicht bekannt.