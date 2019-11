Kate Beckinsale wischt den Boden mit ihrer Katze

Ihre Fans finden es bizarr: Kate Beckinsale zeigt auf Instagram, wie sie mit ihrer Perserkatze den Wohnzimmerboden poliert.

Wer braucht schon Putzutensilien, wenn man eine Katze hat? Das dachte sich wohl Schauspielerin Kate Beckinsale, als sie ihren Vierbeiner Clive kurzerhand zum Staubwedel umfunktionierte. Ein Video auf Instagram zeigt, wie sie ihre Perserkatze über den Boden hin und her schleift und ihren Wohnzimmerboden "poliert".Und was sagt eigentlich Clive dazu? Dem ist das herzlich egal. Fast scheint es so, als würde er es sogar genießen. Beckinsales Follower wundern sich: "Kannst du mir verraten, wie du es schaffst, dass deine Katze sich gar nicht wehrt? Meine würde das nie mit sich machen lassen", wundert sich ein Fan.Dass Beckinsale hier ziemlich freizügig bekleidet ist, fiel übrigens nur wenigen Followern auf. "Musste fünf Mal hinschauen, bis ich die Katze entdeckte", scherzte etwa ein User.Über eine Million Follower haben sich das Video bereits angesehen.