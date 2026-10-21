i Beim Staatsbankett auf Schloss Windsor erinnert Prinzessin Kate mit ihrer Tiara erneut an ihre verstorbene Schwiegermutter Diana. Reuters Staatsbankett in Windsor Prinzessin Kate glänzt mit Dianas legendärer Tiara Beim Empfang für den Sultan von Oman verzauberte die Prinzessin von Wales mit funkelnden Juwelen und einem eleganten Look in Zartgelb. Von Heute Entertainment 21.10.2026, 13:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Prinzessin Kate (44) zog beim Staatsbankett auf Schloss Windsor alle Blicke auf sich. Zu Ehren des omanischen Sultans Haitham bin Tarik versammelten sich die britischen Royals am Dienstagabend zum festlichen Dinner.

Die Princess of Wales erschien in einem zartgelben Chiffonkleid von Elie Saab und trug dazu ihr liebstes Schmuckstück: die mit Diamanten und Perlen besetzte Lovers-Knot-Tiara.

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Wie promiflash.de berichtet, gehörte das funkelnde Diadem einst zum Schmuck ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana. Nach der Scheidung von König Charles III. im Jahr 1996 gab Diana die Tiara an die Königin zurück.

Juwelen mit Geschichte

Funkelnde Ohrringe und ein Armband aus dem Nachlass von Königin Elizabeth II. ergänzten den Look. Ihr Haar fiel in sanften Wellen über die Schultern, abgerundet wurde der Auftritt durch royale Orden und Schärpen.

Die Lovers-Knot-Tiara ist bei Royal-Fans besonders beliebt und gilt mittlerweile als Markenzeichen der Prinzessin von Wales.

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Historischer Besuch

Der Staatsbesuch des omanischen Sultans ist ein besonderes Ereignis: Ein Sultan von Oman war zuletzt vor 44 Jahren zu Gast bei den britischen Royals. Neben Kate und William waren auch König Charles, Königin Camilla und Prinzessin Anne beim Staatsbankett anwesend.