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Prinzessin Kate und William
Prinzessin Kate und William
IMAGO/Cover-Images
Royals in Belfast

Kate lässt Prinz William eiskalt im Regen stehen

Bei ihrem Besuch in Nordirland sorgt Prinzessin Kate für Schmunzeln – ihr Regenschirm schützt nur sie, William muss im Nassen warten.
Heute Entertainment
Von Heute Entertainment
10.10.2026, 09:19
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Prinzessin Kate und Prinz William sind am Freitag zu Besuch in der nordirischen Hauptstadt Belfast. Doch das Wetter spielt nicht mit – es regnet in Strömen.

Kate greift daher zum großen, schwarzen Regenschirm. William allerdings lässt sie dabei wortwörtlich im Regen stehen. Dabei müsste unter dem Schirm eigentlich Platz für zwei sein.

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Wie es bei bunte.de heißt, erscheint die Prinzessin in einem angesagten dunkelgrün karierten Midi-Rock. William setzt auf einen klassischen dunkelblauen Anzug mit hellblauer Krawatte.

Kampf gegen Obdachlosigkeit

Der Besuch des Paares hat aber einen ernsten Hintergrund. Das Prinzenpaar ist im Rahmen von Williams Projekt "Homewards" unterwegs, das sich dem Kampf gegen Obdachlosigkeit widmet.

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Die beiden besuchten unter anderem eine ehemalige Kirche, die zu einem Gemeindezentrum umgebaut wird. Dort startete ein neues Beschäftigungsprogramm, das obdachlosen Menschen oder Personen in Notsituationen Jobmöglichkeiten bieten soll.

Für William und Kate ist es bei Weitem nicht der erste gemeinsame Besuch in Nordirland. Erstmals waren sie kurz vor ihrer Hochzeit im Jahr 2011 zusammen in Belfast.

red,10.10.2026, 09:19
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